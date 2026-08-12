झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज की आंच पहुंची काशी, बीएचयू में छात्रों ने रखा उपवास, हेमंत सरकार को दी चेतावनी

प्रदर्शन कर रहे छात्र अभिषेक सिंह ने बताया कि एक तरफ सरकार 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रही है और कह रही है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में देश के युवा बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और दूसरी तरफ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि छात्र अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अभिषेक ने कहा कि जब देश के भविष्य के रूप में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है तो युवाओं की आवाज को सुनने का बजाय उसे दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज करके सरकार किस तरह का न्याय कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है।