दादर एवं नगर हवेली का वांछित वाराणसी में गिरफ्तार, प्रेम विवाह के बाद की थी पत्नी की हत्या, शव को कमरे में शूटकेस में रखकर हुआ था फरार

एसटीएफ ने बताया कि फरार होने के बाद ऋषभ वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में छिप कर रह रहा था, जिसके बाद एसटीएफ को इस बात की जानकारी हुई। सिलवासा पुलिस ने एसटीएफ से इस मामले में सहयोग मांगा। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने इस मामले में टीम का गठन कर चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसकी पत्नी उसी के गांव की रहने वाली छोटी उपाध्याय थी और वह उसे लेकर भाग गया था और प्रेम विवाह कर लिया। इस संबंध में छोटी उपाध्याय के परिजनों ने ऋषभ के ऊपर बिहार में मुकदमा दर्ज कराया था। ऋषभ सिलवासा में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था।