सुबह हत्या शाम को मुठभेड़ में अरेस्ट, वाराणसी में बदमाश ने दिनदहाड़े पुलिस की पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को इलाज के लिए वाराणसी के वहीं, मण्डलीय अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। गौरतलब है कि शनिवार की सुबह हत्या की इस वारदात के दौरान दो लोग घायल भी हुए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है और उसका इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है। वहीं, दूसरे घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपी से विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है और हत्या की वजह तलाश में की कोशिश की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।