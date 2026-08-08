महज 800 रुपए के लिए चली गोली, चंदौली में युवक की हथेली छेदकर निकली, मोबाइल बनाने को लेकर था विवाद

Gunshot in Chandauli: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बदमाशों द्वारा मोबाइल कारोबारी के ऊपर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की इस घटना में मोबाइल कारोबारी के बाएं हाथ में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं, गोली चलने की आवाज सुनने के बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हुए और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी से मोबाइल कारोबारी का 800 रुपए को लेकर विवाद था। इस विवाद में युवक को गोली मारी गई है।