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Bahraich Encounter: बहराइच मुठभेड़ में तार चोर गिरोह का पर्दाफाश, गोली लगने के बाद पांच आरोपी गिरफ्तार हुए

Bahraich News: बहराइच के नानपारा में तार चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसओजी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, जबकि पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए।
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बहराइच

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Ritesh Singh

Aug 08, 2026

सरयू नहर के पास तार चोरी की वारदात रोकने पहुंची पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

सरयू नहर के पास तार चोरी की वारदात रोकने पहुंची पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Bahraich Encounter Five Held Operation: बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात शनिवार सुबह  पुलिस और तार चोर गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या के मामले में वांछित एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके चार अन्य साथियों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए बिजली के तारों के बंडल, तार काटने के उपकरण, एक अवैध तमंचा तथा वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक इको मारुति वैन बरामद की है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है।

मुखबिर की सूचना पर बिछाया गया जाल

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को सूचना मिली थी कि सरयू नहर के पास कुछ बदमाश बिजली के तार चोरी करने की योजना बना रहे हैं। हाल के दिनों में इलाके में लगातार तार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मौके पर घेराबंदी की। जैसे ही टीम ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी के बावजूद पुलिस ने संयम बनाए रखा और जवाबी कार्रवाई की।

जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान बाराबंकी निवासी कदीर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार कदीर पर हत्या सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में था।घायल होने के बाद पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सकीय उपचार के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिससे गिरोह के नेटवर्क और अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है।

चार अन्य साथी भी दबोचे गए

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कदीर के साथ मौजूद उसके चार अन्य साथियों को भी बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी एक इको मारुति वैन में सवार थे। तलाशी के दौरान वाहन से बिजली के कटे हुए तारों के कई बंडल, तार काटने के विशेष औजार और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ।पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बरामद सामान हाल में हुई कई चोरी की घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। बरामदगी के आधार पर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरोह चोरी किए गए तारों को किन कबाड़ियों या अन्य नेटवर्क के माध्यम से बेचता था।

बिजली व्यवस्था पर पड़ रहा था असर

पिछले कुछ समय से नानपारा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली के तार चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी। इन घटनाओं के कारण कई गांवों और कस्बों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहती थी। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ किसानों, छोटे व्यापारियों और विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से तार चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

गिरोह के पूरे नेटवर्क की होगी जांच

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि गिरोह में कुल कितने सदस्य शामिल हैं, चोरी का सामान कहां बेचा जाता था और प्रदेश के किन-किन जिलों में यह गिरोह सक्रिय था। उन्होंने कहा कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी सत्यापन कराया जा रहा है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में भी छापेमारी कर रही है।

सख्त कार्रवाई का संदेश

बहराइच पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और संगठित चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। अधिकारियों का विश्वास है कि गिरोह की गिरफ्तारी से न केवल बिजली के तार चोरी की घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी और मजबूत होगी। फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच जारी है।

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Updated on:

08 Aug 2026 06:53 am

Published on:

08 Aug 2026 06:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / Bahraich Encounter: बहराइच मुठभेड़ में तार चोर गिरोह का पर्दाफाश, गोली लगने के बाद पांच आरोपी गिरफ्तार हुए

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