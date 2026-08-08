Bahraich Encounter: बहराइच मुठभेड़ में तार चोर गिरोह का पर्दाफाश, गोली लगने के बाद पांच आरोपी गिरफ्तार हुए

Bahraich Encounter Five Held Operation: बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात शनिवार सुबह पुलिस और तार चोर गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या के मामले में वांछित एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके चार अन्य साथियों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए बिजली के तारों के बंडल, तार काटने के उपकरण, एक अवैध तमंचा तथा वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक इको मारुति वैन बरामद की है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है।

