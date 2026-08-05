Bahraich News: नेपाल सीमा पर बड़ा खुलासा, 11 लाख की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

बहराइच जिले के नेपाल सीमा से जुड़े रूपईडीहा क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात करीब एक बजे संयुक्त टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सीमांत डिग्री कॉलेज के पास एक युवक संदिग्ध हालत में आता दिखाई दिया। संदेह होने पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की। तलाशी लेने पर उसके कपड़ों में छिपाकर रखी गई स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके बाद मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।