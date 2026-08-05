Bahraich News: नेपाल सीमा पर बड़ा खुलासा, 11 लाख की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट
Bahraich News:बहराइच के नेपाल सीमा से सटे रूपईडीहा इलाके में पुलिस और एसएसबी को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने देर रात गश्त के दौरान एक युवक को पकड़कर उसके पास से करीब 11 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद की। आरोपी के खिलाफ NDPS Act के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है।
बहराइच जिले के नेपाल सीमा से जुड़े रूपईडीहा क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार देर रात करीब एक बजे संयुक्त टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सीमांत डिग्री कॉलेज के पास एक युवक संदिग्ध हालत में आता दिखाई दिया। संदेह होने पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की। तलाशी लेने पर उसके कपड़ों में छिपाकर रखी गई स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके बाद मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस अभियान में रूपईडीहा थाना प्रभारी हरेंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक राहुल सरोज, आरक्षी अभिषेक राय, अभिषेक सिंह, विपिन गौड़ और एसएसबी इंस्पेक्टर अभिषेक त्रिपाठी अपनी टीम के साथ शामिल थे। संयुक्त टीम सीमा क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी। तभी यह सफलता हाथ लगी।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवक की पहचान शहजाद पुत्र जल्लाद के रूप में हुई है। वह रूपईडीहा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार, बाबागंज का रहने वाला है। पूछताछ में उससे स्मैक के स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुधवार सुबह उसे पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय भेज दिया गया।
नेपाल सीमा से सटे इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और एसएसबी लगातार संयुक्त अभियान चला रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर निगरानी और गश्त आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। ताकि नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
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