Bahraich Accident: जलाभिषेक कर लौट रहे परिवार को ट्रक ने रौंदा, मां-बेटी की मौत, पति की हालत गंभीर

सोमवार सुबह पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने के बाद तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के पास कुछ देर रुकने के बाद जैसे ही वे नानपारा की ओर आगे बढ़े, तभी पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में सुमित्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल गहना को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया जा रहा था। लेकिन उसने रास्ते में ही अंतिम सांस ली। घायल भोला सरकार को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज जारी है।