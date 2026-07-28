Bahraich Crime: दिनदहाड़े तमंचे की नोक पर बीसी संचालक से 2.53 लाख की लूट, नकाबपोश बदमाशों ने मचाई सनसनी

बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस व्यवस्था को चुनौती दे दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित बीसी संचालक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, थाना पयागपुर क्षेत्र के रामउगर पुरवा, मौजा शिवदहा के रहने वाले अयोध्या प्रसाद मसढ़ी चौराहे पर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) सेंटर संचालित करते हैं। बताया जा रहा है कि वह खजूरी स्थित इलाहाबाद बैंक से बैंक संबंधी कार्य पूरा कर अपने बीसी सेंटर वापस लौट रहे थे। उनके पास बैंकिंग लेनदेन से संबंधित नकदी और उपकरण मौजूद थे।