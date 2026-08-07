रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा, स्मैक और डोडा समेत 26.323 किलो नशीले पदार्थ किए नष्ट

करीब ढाई करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों का निस्तारण यह दर्शाता है कि रेलवे पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। 'ऑपरेशन दहन' के माध्यम से एक ओर जहां वर्षों से लंबित जब्त मादक पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण किया गया, वहीं दूसरी ओर तस्करों को यह स्पष्ट संदेश भी दिया गया कि कानून के शिकंजे से बच पाना आसान नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि रेलवे नेटवर्क को नशा तस्करी से मुक्त और यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।