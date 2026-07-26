रील देखने से रोकने पर महिला ने उठाया आत्मघाती कदम, चंदौली में पंखे के सहारे लटककर दी जान, 3 साल पहले हुई थी शादी

मामले की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी गगन सिंह ने बताया कि महिला के पति ने बताया है कि शनिवार की रात वह इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी। इसी दौरान गुस्से में आकर पति राहुल कुमार ने अपनी पत्नी रोशनी को डांट दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि, कुछ देर बाद रोशनी ने मोबाइल बंद कर दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने बताया कि सुबह घर का दरवाजा बंद था ऐसे में जब खिड़की से झांक कर देखा गया तो रोशनी ने फांसी लगा ली थी। पुलिस के मुताबिक, मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।