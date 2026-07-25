पशु चोरों से चंदौली पुलिस का आमना-सामना, 5 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

पुलिस ने बताया है कि बम्होरा नाका गांव में मवेशी चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद चकिया पुलिस और एसओजी की टीम ने गांव की घेराबंदी की। इसी दौरान गरला के समीप एक नीले रंग की मैजिक आती दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही मैजिक चालक वाहन को मोड़कर भागने लगा। इसके बाद घेराबंदी कर मैजिक को रोक लिया गया। वहीं, उसमें सवार पांच लोग भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। इसी दौरान एक बदमाश ने अवैध असलहे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वहीं, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है।