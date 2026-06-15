चंदौली में चचेरे भाई ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन के साथ किया अनाचार, बाहर गए थे माता-पिता

Chandauli Crime News: चंदौली में रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, परिजनों द्वारा तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, जबकि गिरफ्तार किए गए युवक को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।