15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चंदौली

चंदौली में चचेरे भाई ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन के साथ किया अनाचार, बाहर गए थे माता-पिता

Girl molestation in chandauli : चंदौली में चचेरे भाई ने अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है...

2 min read
Google source verification

चंदौली

image

Vijendra Mishra

Jun 15, 2026

Molestation in chandauli

प्रतीकात्मक तस्वीर, Pc-Patrika

Chandauli Crime News: चंदौली में रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, परिजनों द्वारा तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, जबकि गिरफ्तार किए गए युवक को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त 21 वर्षीय युवती के साथ उसके रिश्ते के चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया है। आरोप है की वारदात के समय घर में पीड़िता के परिजन मौजूद नहीं थे। इसके बाद युवती के अकेले होने का फायदा उठाकर उसका चचेरा भाई घर में घुसा और उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। माता-पिता के घर वापस आने के बाद युवती ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने अलीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

आर्थिक रूप से कमजोर है परिवार

पीड़िता की मां ने बताया कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और वह पास ही स्थित एक निजी अस्पताल में सफाई का काम करती है, जबकि उसके पति मेहनत मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि घटना के समय वह अस्पताल गई हुई थी, जबकि उसके पति काम के सिलसिले में बाहर निकले हुए थे। उस दौरान उनकी 21 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान उनके जेठ का बेटा उनके घर आया और उसने उनकी बेटी के साथ गंदा काम किया।

पीड़ित परिवार ने बताया है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और घटना के दौरान वह इसका विरोध नहीं कर पाई। पीड़िता की मां ने बताया है कि जब वह घर आई तो उनकी बेटी ने रोते हुए पूरी वारदात की जानकारी उनको दी। इसके बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा और पुलिस में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या बोली पुलिस

थाना अध्यक्ष घनश्याम शुक्ला ने बताया कि पीड़ित परिवार की तरफ से अलीनगर थाने में तहरीर सौंपी गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तत्काल ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी युवक को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मामले में विस्तृत जांच की जाएगी।

वाराणसी में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या, 20 जून को थी बेटे की सगाई

ये भी पढ़ें
Varanasi crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jun 2026 11:33 am

Published on:

15 Jun 2026 10:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / चंदौली में चचेरे भाई ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन के साथ किया अनाचार, बाहर गए थे माता-पिता

बड़ी खबरें

View All

चंदौली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति से हुआ विवाद तो पत्नी ने दे दी जान, चंदौली में महिला ने लगाई फांसी

dead body (Demo pic)
चंदौली

चंदौली में क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान हाईस्कूल के छात्र की चाकू मारकर हत्या, सहपाठी को पुलिस ने दबोचा

Crime news
चंदौली

कर्ज और ब्याज का पैसा ना लौटना पड़े इसलिए की मुनीब की हत्या, चंदौली पुलिस ने किया लंगड़ा, बिहार का शूटर अरेस्ट

Encounter in chandauli
चंदौली

चंदौली में पुलिस और लुटेरों का आमना-सामना, दोनों तरफ से फायरिंग में एक बदमाश और एक दारोगा घायल

Chandauli police
चंदौली

परिजनों की फटकार से नाराज किशोर ने 5 साल के ममेरे भाई को मार डाला, चंदौली में दो दिनों तक मासूम को खोजने का करता रहा नाटक

crime news
चंदौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.