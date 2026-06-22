चंदौली में वाहन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, हादसे के बाद कई वाहन शव के ऊपर से गुजरे, जौनपुर से आई थी बारात

बलुआ थाना अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि शव काफी बुरे हालात में था, जिसे सड़क से उठाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि हादसा अज्ञात वाहन से हुआ है, इसलिए वाहन की पहचान के लिए आसपास के लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक जौनपुर के रहने वाले थे और उनके परिजनों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।