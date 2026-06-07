चंदौली में पुलिस और लुटेरों का आमना-सामना, दोनों तरफ से फायरिंग में एक बदमाश और एक दारोगा घायल

जानकारी के मुताबिक, बलुआ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 जून को हुई लूट की घटना में शामिल दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र के मिश्रापूरा के रहने वाले गोविंद मिश्रा के साथ चहानिया बाजार में लूट की घटना की गई थी, जिसमें बाइक सवार दो बदमाशों की पहचान सीसीटीवी के माध्यम से की गई। पकड़े गए बदमाश वही लुटेरे हैं, जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था।