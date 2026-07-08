Chandauli Girl Suicide: मां ने रील बनाने से रोका तो दी जान, चंदौली की किशोरी ने मिर्जापुर के नहर में लगाई छलांग

जानकारी के मुताबिक, बबुरी की रहने वाली खुशबु ने मिर्जापुर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका शव 15 किलोमीटर दूर चंदौली जिले से बरामद हुआ है। क्षेत्राधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि किशोरी रविवार को अपने गांव लेवा से मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के कौवासाथ स्थित अपने ननिहाल गई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार की दोपहर 3 बजे किशोरी ने जमालपुर थाना के मठना गांव में नहर में छलांग लगा दी। किशोरी के छलांग लगाने के बाद परिजनों ने इस मामले की जानकारी मिर्जापुर पुलिस को दी, जिसके बाद मिर्जापुर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कई घंटे नहर में किशोरी की तलाश की, लेकिन वह बरामद नहीं हो पाई।