वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई; ₹2.43 करोड़ का साइबर फ्रॉड करने वाले 6 शातिर गिरफ्तार, 6 म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए करते थे ठगी

पुलिस के मुताबिक, इन खाता धारकों से संबंधित कुल 32 खाते भी पुलिस की जांच में सामने आए हैं, जिनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पैसे को सीधे अपने खाते में न मंगा कर विभिन्न व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर करवाते थे। इसके साथ ही धनराशि को एक नया अकाउंट से दूसरे में अकाउंट में कई बार भेजा जाता था, जिससे जांच एजेंसी के लिए धन के वास्तविक स्रोत तक पहुंचना कठिन हो जाता था। इन पैसों की निकासी एटीएम, यूपीआई, क्रिप्टो करेंसी, गिफ्ट कार्ड के माध्यम से की जाती थी। पुलिस ने बताया है कि इस गिरोह से संबंधित अन्य व्यक्तियों की तलाश भी की जा रही है।