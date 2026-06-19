वाराणसी स्टेशन पर मालगाड़ी पर चढ़ा युवक मारने लगा सैल्यूट, बचाने गए पुलिसकर्मी को ‘जय हिन्द’ बोलकर दिया धक्का

वहीं, पास में ही मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने अपने साथी कांस्टेबल को संभाला और किसी तरह से युवक को पड़कर नीचे उतारा। जीआरपी थाना प्रभारी राजोल नागर ने बताया कि एक युवक के मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़कर हंगामा मचाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम प्लेटफार्म नंबर पांच पर पहुंची और युवक को उतारने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान युवक ने बचाने गए एक कांस्टेबल को धक्का दे दिया जिससे वह नीचे गिरकर घायल हो गए। उन्होंने बताया है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे हिरासत में लेकर उसके परिजनों के बारे में जानकारी की जा रही है। वहीं, घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।