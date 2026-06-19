बरेका परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला रेल कर्मी का शव, पास में बिखरा हुआ था खून, हत्या-आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस

मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि रेल कर्मी का शव उनके ही सरकारी क्वार्टर से बरामद किया गया है। फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या हुई है, क्योंकि घर में बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था। वहीं, घर का मुख्य दरवाजा भी खुला था। फिलहाल, पूरे मामले की अलग-अलग पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। परिजन झारखंड से वाराणसी पहुंच रहे हैं। वहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जाकर सबूत इकट्ठा किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है।