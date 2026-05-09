Banda News: Instagram वीडियो बनाती थी पत्नी, पति को था ऐतराज…कमरे में फंदे से लटका मिला शव

मृतका की पहचान 25 वर्षीय यशोदा पत्नी उमाशंकर निषाद के रूप में हुई है। पति उमाशंकर ने बताया कि वह पेशे से चालक है और शुक्रवार को गाड़ी लेकर कसिया डेरा से बारात लेकर महाबरा गया था। देर रात घर लौटने के बाद वह थकान के चलते सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पत्नी कमरे में फंदे से लटकी दिखाई दी। उसने तत्काल पत्नी को नीचे उतारा और इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी गई।