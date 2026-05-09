Banda News: Instagram वीडियो बनाती थी पत्नी, पति को था ऐतराज…कमरे में फंदे से लटका मिला शव

सांकेतिक फोटो
बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र के रेंहुटा गांव में शुक्रवार देर रात एक विवाहिता ने कमरे में लगे पंखे के हुक से साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। सुबह पति की नजर पत्नी पर पड़ी तो वह फंदे से लटकी मिली। आनन-फानन उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजन बदहवास हैं और पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
मृतका की पहचान 25 वर्षीय यशोदा पत्नी उमाशंकर निषाद के रूप में हुई है। पति उमाशंकर ने बताया कि वह पेशे से चालक है और शुक्रवार को गाड़ी लेकर कसिया डेरा से बारात लेकर महाबरा गया था। देर रात घर लौटने के बाद वह थकान के चलते सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पत्नी कमरे में फंदे से लटकी दिखाई दी। उसने तत्काल पत्नी को नीचे उतारा और इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी गई।
परिजनों के अनुसार यशोदा का विवाह करीब तीन वर्ष पहले पैलानी थाना क्षेत्र के इछावर गांव स्थित जिउला डेरा में हुआ था। शादी के बाद वह पति के साथ रेंहुटा गांव में रह रही थी। दंपती की अभी कोई संतान नहीं थी। घटना की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंच गए। घर में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक यशोदा का स्वभाव सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच विवाद की बातें सामने आती रही थीं। फिलहाल परिवार के लोग घटना से गहरे सदमे में हैं।
ग्रामीणों और पड़ोसियों ने बताया कि मृतका सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी। वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाती थी। इसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद और कहासुनी होती रहती थी। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर कई बार दोनों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। हालांकि आत्महत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। वहीं गांव में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं और लोग अलग-अलग आशंकाएं जता रहे हैं।
पैलानी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल मामले में परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे घरेलू विवाद, मानसिक तनाव या कोई अन्य कारण तो नहीं था। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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