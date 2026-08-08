घर के बाहर सो रहे तीन लोगों पर जानलेवा हमला, वाराणसी में पत्थर से सिर कूचकर एक ही हत्या, दो घायल

वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद आदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची। एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया है कि शनिवार की सुबह स्थानीय थाने को एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। वहीं, घटनास्थल पर खून से सना हुआ पप्पू का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया पत्थर से सिर कूचकर पप्पू की हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। इस मामले में फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। वहीं, दो अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि परिजनों ने मामले में तहरीर सौंपी है, जिसके बाद मामले में टीम गठित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।