बेटी गर्भपात को नहीं मानी तो पिता ने चंबल नदी में डुबोकर मार डाला, बोला- शव इसलिए फेंका ताकि मगरमच्छ खा जाएं

आरोपियों ने हत्या के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में बसोनी के पास चंबल नदी का इलाका चुना। पुलिस के मुताबिक, इसके पीछे एक खौफनाक सोच थी। आरोपियों को उम्मीद थी कि नदी में मगरमच्छ युवती के शव को खा जाएंगे और शव बरामद नहीं होगा। इससे पोस्टमॉर्टम की स्थिति भी नहीं बनेगी और हत्या के सबूत मिट जाएंगे। 29 जुलाई को दोनों आरोपी युवती को अपने साथ चंबल नदी के पास ले गए। वहां उन्होंने युवती के डूबकर आत्महत्या करने का नाटक किया। इसके लिए फोटो और वीडियो बनाए गए, ताकि बाद में पुलिस और आसपास के लोगों को इसे आत्महत्या बताया जा सके।