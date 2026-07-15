आगरा रेलवे स्टेशन विवाद पर RPF का बयान, बोले- मारपीट गलत, लेकिन जवानों को किसने उकसाया

आगरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर हीराकुंड एक्सप्रेस के पहुंचने के बाद विवाद शुरू हो गया। जीआरपी के अनुसार, एक महिला यात्री रंजीता राव पेठा खरीदने के लिए ट्रेन से नीचे उतरी थीं। खुले पैसे मिलने में देरी होने पर ट्रेन चलने लगी तो महिला ने डिप्टी स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर से मदद मांगी। उन्होंने गार्ड को सूचना देकर ट्रेन रुकवा दी, महिला सुरक्षित चढ़ सके। इसी दौरान नरेंद्र चाहर की स्टेशन पर तैनात RPF हरीश से कहासुनी हो गई। इस दौरान हरीश वीडियो बना रहा था, जिस पर नरेंद्र चाहर को आपत्ति हुई और उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए।