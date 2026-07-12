राम मंदिर चंदा विवाद: केजरीवाल ने शुरू किया देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन, पीएम नरेंद्र मोदी पर भी लगाए कई गंभीर आरोप

केजरीवाल ने समर्थकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपनी श्रद्धा से दान दिया था और अब कथित अनियमितताओं की खबरों से उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। पत्र में कथित जमीन घोटाले, निर्माण में कमीशन और दान राशि की चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि अब तक की एसआईटी और एफआईआर जनता को गुमराह करने का प्रयास हैं।