Bihar News: चकोटी मठ से 200 साल पुरानी रामलला की मूर्ति चोरी, जानें ’24 अवतार धाम’ का इतिहास

गौरतलब है कि पिछले 24 जून को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मठ परिसर स्थित 24 अवतार धाम में पूजा अर्चना की थी। महंत रामसेवक दास शास्त्री का कहना है कि हमेशा की तरह शनिवार को शाम की आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था। इसके बाद रविवार सुबह जब पूजा-अर्चना के लिए मंदिर को खोला गया तो ताला खुला हुआ मिला था। गर्भगृह से राम लाल की 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति गायब है, जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। उनका कहना है कि चार अलग-अलग दान पेटी से भी लाखों रुपए चोरी हो चुके हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मंदिर में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।