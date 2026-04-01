कितने अमीर हैं सम्राट चौधरी? जानें प्रॉपर्टी, सोना-चांदी और निवेश की पूरी जानकारी

सम्राट चौधरी के पास नकद राशि 1,35,000 रुपये है। उनके विभिन्न बैंक खातों में कुल 17-18 लाख रुपये जमा हैं। उन्होंने विभिन्न स्कीमों, LIC, PPF और SBI Life में करोड़ों रुपये निवेश किए हैं। कुल चल संपत्ति 99,32,738 रुपये बताई गई है। उनके पास Bolero Neo (2023 मॉडल) कार है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये है। 200 ग्राम सोना (2025 में 20 लाख रुपये का मूल्य) और हथियार भी शामिल हैं — एक NP Bore Rifle (4 लाख रुपये) और पिता से उपहार में मिला रिवॉल्वर (2 लाख रुपये)।