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कितने अमीर हैं सम्राट चौधरी? जानें प्रॉपर्टी, सोना-चांदी और निवेश की पूरी जानकारी

Samrat Chaudhary Property Details: सम्राट चौधरी के पास नकद राशि 1,35,000 रुपये है। उनके विभिन्न बैंक खातों में कुल 17-18 लाख रुपये जमा हैं।

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पटना

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Shaitan Prajapat

Apr 14, 2026

Samrat Chaudhary

सम्राट चौधरी

Samrat Chaudhary Net Worth: सम्राट चौधरी बुधवार को बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे है। चौधरी बीजेपी के पहले बिहार के सीएम होंगे। इसी बीच सम्राट चौधरी की सपंत्ति का ब्योरा सामने आया है। 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान दायर हलफनामे के अनुसार, सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी कुमारी ममता के पास कुल मिलाकर 9 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। कोई कर्ज नहीं होने के कारण उनकी नेट वर्थ पूरी तरह साफ-सुथरी बताई जा रही है।

चल संपत्ति: 99 लाख से ज्यादा

सम्राट चौधरी के पास नकद राशि 1,35,000 रुपये है। उनके विभिन्न बैंक खातों में कुल 17-18 लाख रुपये जमा हैं। उन्होंने विभिन्न स्कीमों, LIC, PPF और SBI Life में करोड़ों रुपये निवेश किए हैं। कुल चल संपत्ति 99,32,738 रुपये बताई गई है। उनके पास Bolero Neo (2023 मॉडल) कार है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये है। 200 ग्राम सोना (2025 में 20 लाख रुपये का मूल्य) और हथियार भी शामिल हैं — एक NP Bore Rifle (4 लाख रुपये) और पिता से उपहार में मिला रिवॉल्वर (2 लाख रुपये)।

अचल संपत्ति: 8.28 करोड़ रुपये

सम्राट चौधरी के पास कृषि और गैर-कृषि जमीन समेत कुल 8,28,20,000 रुपये की अचल संपत्ति है। इनमें मुंगेर और अन्य जिलों की जमीन शामिल है। पत्नी कुमारी ममता (वकील) के नाम भी कुछ संपत्ति दर्ज है, जिससे कुल परिवार की संपत्ति 11 करोड़ के करीब पहुंचती है।

कोई कर्ज नहीं, साफ छवि

हलफनामे में सम्राट चौधरी पर कोई ऋण या लोन नहीं दिखाया गया है। यह बात उनकी वित्तीय अनुशासन और साफ-सुथरी छवि को रेखांकित करती है। हालांकि 2026 में संपत्ति में वृद्धि संभव है, लेकिन चुनावी हलफनामे के आधार पर यही आंकड़े सार्वजनिक हैं।

राजनीतिक सफर और नई जिम्मेदारी

कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी तेजी से उभरे नेता हैं। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री रह चुके सम्राट को भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से नया नेता चुना है। नीतीश कुमार की विरासत संभालते हुए वे बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से संपत्ति को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन सम्राट का कहना है कि यह सब पारदर्शी तरीके से कमाई गई संपत्ति है।

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Published on:

14 Apr 2026 09:01 pm

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