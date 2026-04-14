क्यों सम्राट चौधरी का ही CM के लिए भाजपा में नाम हुआ फाइनल? बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बात बताई

रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के किए कामों को आगे ले जाएंगे। उन्होंने इसे बिहार के विकास के नए युग की शुरुआत बताया। सम्राट चौधरी पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार द्वारा दो दशक बाद गृह मंत्रालय छोड़ने के बाद पहली बार भाजपा को यह अहम विभाग मिला था।