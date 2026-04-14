जब ‘कामराज यूनिवर्सिटी’ और ‘हाफिडेविट’ को लेकर उड़ा था मजाक, जानें कब-कब विवादों में रहे सम्राट चौधरी?

उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को संदेह हो, तो वह सीधे विश्वविद्यालय से इसकी पुष्टि कर सकता है। यहां जिस संस्थान की बात हो रही थी, उसे मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। हालांकि, इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और लोग इस कोर्स की वैधता और डिटेल्स तलाशने लगे। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर सवाल खड़े किए।