नीतीश के दोस्त ने करवाई थी मुलाक़ात, दिल्ली के रेस्तरां में पहली बार हुई थी बीजेपी से हाथ मिलाने की बात

दिवंगत पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब 'द ब्रदर्स बिहारी' में लिखा है कि दीनानाथ मिश्रा ने भाजपा के बड़े नेताओं से बात की। कुछ दिन बाद उन्होंने नीतीश को फोन किया और कहा- लाल कृष्ण आडवाणी आपसे मिलना चाहते हैं। उनका मन नहीं हो रहा था। लेकिन, सरजू राय ने समझाया- मिलने में कोई बुराई नहीं है।

कुछ ही महीने बाद नीतीश मुंबई में भाजपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में विशिष्ट आमंत्रित अतिथि के रूप में शरीक हो रहे थे और इसके तुरंत बाद भाजपा और समता पार्टी एक-दूसरे की सहयोगी बन चुकी थीं।