जब राम विलास पासवान ने ठुकराया था बीजेपी का ऑफर तब पहली बार सीएम बने थे नीतीश कुमार

पासवान को अपनी पार्टी में भी नेता नहीं पहचानते थे। उस समय कर्पूरी ठाकुर एसएसपी के सबसे बड़े नेता थे। उन्हें भी नहीं पता था कि अलौली का उनका उम्मीदवार कौन है। लेकिन, मधु लिमये (मुंगेर के सांसद) और रामजीवन सिंह जैसे बड़े नेता पासवान के के लिए सभा कर चुके थे। वे साइकल से उनका प्रचार देख कर बड़े प्रभावित हुए थे। लेकिन, मतगणना शुरू होने तक किसी को उनकी सफलता की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वोटों की गिनती जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, सब हैरान होते चले गए। अंत में पासवान ने सदा का किला फतह कर लिया और उन्हें 700 वोट से हरा दिया था।