नीतीश को चुना गया था ‘सीएम फेस’, ऐलान करना भूल गए थे वाजपेयी

2009 लोकसभा और 2010 बिहार विधानसभा चुनाव आते-आते नीतीश का कद काफी बढ़ गया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में वह एनडीए के पीएम उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मंच साझा करने लगे थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार नहीं करने दिया था। हालांकि, 2015 में जब नीतीश लालू के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में कहा था, 'मैंने कभी नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार करने से नहीं रोका है। यह बीजेपी का फैसला था। यह पूरी तरह उनका फैसला था।' वैसे, नीतीश यहां तक बोल गए थे, 'बिहार में एक मोदी (सुशील) है ही, दूसरे की जरूरत नहीं है।'