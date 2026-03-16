Rajya Sabha Elections Breaking: NDA ने बिहार में जीती पांचों सीटें

लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने NDA उम्मीदवारों की जीत पर कहा कि हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारे NDA के पांचों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि LJPR के सभी विधायकों ने वोटिंग की। अब विपक्षी खेमे से कौन आया कौन नहीं आया, ये वही लोग जानें। हम इस पर क्या कहें।