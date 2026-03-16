Rajya Sabha Elections Breaking: NDA ने बिहार में जीती पांचों सीटें

नामांकन करते हुए नीतीश कुमार, नितिन नवीन और उपेन्द्र कुशवाहा
Rajya Sabha Elections: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर हुए चुनाव की नतीजे आ गए हैं। पांचों सीटों पर NDA के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम, नितिन नवीन और रामनाथ ठाकुर ने जीत दर्ज की है। राजद उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने NDA उम्मीदवारों की जीत पर कहा कि हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारे NDA के पांचों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि LJPR के सभी विधायकों ने वोटिंग की। अब विपक्षी खेमे से कौन आया कौन नहीं आया, ये वही लोग जानें। हम इस पर क्या कहें।
बिहार सरकार में मंत्री और रालोम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने कहा कि हम पहले से ही आश्वस्त थे। हमारे गठबंधन के सभी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।
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