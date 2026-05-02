’10 हजारों सालों तक हॉर्मुज खुला रहा, उसकी सुरक्षा के लिए खूब खर्च किए’, भारत में ईरानी नेता ने क्या कहा?

ईरानी प्रतिनिधि ने बड़ी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सोच है कि जो देश ताकतवर है, वो जो चाहे कर सकता है। वो निर्दोष लोगों पर हमला कर सकता है, किसी भी देश पर हमला कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। और किसी को कुछ बोलने का हक नहीं। बस 'थैंक यू' कहना है।