Iran War: हॉर्मुज में 850 से ज्यादा जहाज फंसे, आवाजाही पूरी तरह से ठप, 40 हमलों के बाद ट्रैफिक 90 प्रतिशत घटा

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक 90 प्रतिशत से ज्यादा घट गया है। पहले यहां रोजाना करीब 130 बड़े जहाज आते-जाते थे, लेकिन अब यह संख्या मुश्किल से 10 तक पहुंच गई है। इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है।