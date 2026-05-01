‘बर्दाश्त के बाहर!’ अमेरिकी समुद्री घेराबंदी पर ईरान का भयंकर गुस्सा, समंदर में ट्रंप का पलटवार ‘कालचक्र’ तैयार!

ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने एक लाइव प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया है कि उनके समुद्री रास्तों और बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना का बढ़ता दबाव अब बर्दाश्त के बाहर है। ईरान का कहना है कि यह घेराबंदी न केवल उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोक रही है, बल्कि यह उनकी संप्रभुता पर भी सीधा और अवैध हमला है। तेहरान की ओर से दी गई इस चेतावनी को पश्चिमी देशों के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ईरान ने साफ किया है कि अगर यह घेराबंदी तुरंत नहीं हटाई गई, तो वह अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।