Ethanol Fuel: केंद्र ने जारी किया 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रस्ताव, लेकिन 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी हो रहा बर्बाद

IPCC के ऑथर अंजल प्रकाश कहते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत में पानी की समस्या और बढ़ सकती है। वजह ये है कि एथेनॉल के लिए कच्चा माल जैसे गन्ना और मक्का की खेती में बहुत अधिक पानी लगता है। आंकड़ों के मुताबिक एक लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो चावल उगाने में ही 3,000-5,000 लीटर पानी लगता है और लगभग ढाई से 3 किलो चावल से एक लीटर एथेनॉल बनता है। वहीं मक्का में 4,670 लीटर और गन्ने में 3,630 लीटर पानी प्रति लीटर एथेनॉल लगता है। ऐसे में भूजल पर दबाव बढ़ेगा और पेयजल किल्लत और गंभीर हो सकती है।