हॉर्मुज और तेल संकट में कौन अपना? भारत ने निभाई दोस्ती, पर चीन के रवैये ने दुनिया भर का तोड़ा भरोसा!

जब कई देशों को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा, तब भारत ने बिना किसी शर्त के अपने पड़ोसियों की मदद की। श्रीलंका को करीब 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजा गया, जिससे वहां की तत्काल जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जा सका।