अमेरिका में मचेगी भारी तबाही ? ईरान ने ट्रंप को बताया ‘चाइल्ड किलर’, दी करारा तमाचा मारने की धमकी!

Threat : अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक और सैन्य विवाद अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ता यह खतरा पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। हालिया घटनाक्रम में, ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए एक बेहद भड़काऊ और आक्रामक बयान जारी किया है। तेहरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को 'चाइल्ड किलर' करार दिया है और उनके प्रशासन में काम कर रहे सभी शीर्ष अधिकारियों को खुली चेतावनी दी है कि वे तुरंत ट्रंप का साथ छोड़ दें। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिकी अधिकारियों ने समय रहते खुद को ट्रंप की नीतियों से अलग नहीं किया, तो उन्हें एक 'कड़ा तमाचा' खाने के लिए तैयार रहना चाहिए।