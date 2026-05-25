‘किसी को परवाह नहीं…सब कुछ महंगा हो गया’: पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से भड़क उठा जनता का गुस्सा

Fuel Crisis : महज 14 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए चौथे इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सोमवार को देश के रांची, लखनऊ और पटना जैसे शहरों में लोगों ने इस बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर अपना कड़ा रोष जाहिर किया। जनता का साफ कहना है कि तेल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो ईंधन संकट और महंगाई चरम पर पहुंच जाएंगे, जिससे घर का बजट पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इससे सिर्फ सफर करना ही महंगा नहीं होगा, बल्कि माल ढुलाई का खर्च बढ़ने से अनाज, सब्जियां और रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। जनता के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्ष ने भी सरकार पर तीखा प्रहार किया है।