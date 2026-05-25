‘जनता की जेब काट रही है BJP’, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Crude Oil : ईंधन के दामों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद मोदी सरकार आम जनता की 'जेब काटने' में लगी है। पत्रकारों से बातचीत में सुरजेवाला ने दावा किया कि जब क्रूड ऑयल के दाम 98.6 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क गए हैं, तब भी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 2.71 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। उन्होंने इस मामले में एक बड़े खुलासे का भी दावा किया है।