Why Stock Market Rise Today: मिडल ईस्ट संकट पर गुड न्यूज और कच्चे तेल में भारी गिरावट से उछला बाजार, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में दिखी भारी खरीदारी

ईरान-अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीद तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए एक पीस डील पर एमओयू को लेकर ईरान और अमेरिका काफी हद तक सहमत हैं। बता दें की युद्ध के पहले तक होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल और LNG का शिपमेंट होता था। होर्मुज स्ट्रेट खुलती है, तो यह भारत जैसे बड़ी मात्रा में तेल आयात करने वाले देशों के लिए बड़ी गुड न्यूज होगी। इस डेवलपमेंट से मार्केट को सपोर्ट मिला है।