Mutual Fund में SIP और Lump Sum दोनों साथ मिलकर करेंगे कमाल, 20 साल में ऐसे बनेगा 2 करोड़ का फंड

अगर कोई निवेशक 10,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करे और उसे सालाना 7 फीसदी स्टेप-अप करे तो 20 साल बाद 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 1.48 करोड़ रुपए का फंड तैयार होगा। वहीं, इस मंथली SIP के साथ निवेशक शुरुआत में 5 लाख रुपए का एकमुश्त निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड में करे तो सालाना 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 20 साल में 48 लाख रुपए का फंड तैयार होगा। इस तरह एकमुश्त निवेश और मंथली SIP के कॉम्बीनेशन से 20 साल में 1.96 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। अगर इसी निवेश को एक साल और जारी रखा जाए तो कंपाउंडिंग की ताकत से यह रकम 2.24 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।