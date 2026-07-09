TCS Q1 Results: टीसीएस का मुनाफा पहली तिमाही में 5% बढ़कर 13,349 करोड़ रुपये रहा, निवेशकों को मिलेगा हर शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड

Tata Consultancy Services Result: देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टीसीएस ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी को पहली तिमाही में समेकित शुद्ध मुनाफे में 5 फीसदी का सालाना इजाफा हुआ है। इससे यह 13,349 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 12,760 करोड़ रुपये रहा था। यह मार्च 2026 तिमाही में 13,718 करोड़ रुपये था। इस तरह तिमाही आधार पर मुनाफे में 2.7 फीसदी की गिरावट आई है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है।