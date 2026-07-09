9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

DLF Share Price: टाटा कैपिटल, केनरा बैंक और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में देखी जा रही अच्छी तेजी, जानिए 1 महीने में कितना दिया रिटर्न

Canara Bank Share Price में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC Share Price), टाटा कैपिटल (Tata Capital Share Price), लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers Share Price) और डीएलएफ लिमिटेड (DLF Share Price) के शेयरों में भी तेजी देखी गई है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 09, 2026

Lodha Developers Share Price

Lodha Developers के शेयर में तेजी देखी गई है। (PC: AI)

Tata Capital Share Price Rise: भारतीय बाजार में आज गुरुवार को अच्छी तेजी देखी जा रही है। दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.70 फीसदी या 576 अंक की बढ़त के साथ 77,046 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.68 फीसदी या 163 अंक की बढ़त के साथ 24,045 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी नेक्स्ट 50 पैक के टॉप गेनर्स की बात करें, तो इसमें डीएलएफ लिमिटेड, लोढ़ा डेवलपर्स, टाटा कैपिटल, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और केनरा बैंक के शेयर शामिल दिखाई दिए।

डीएलएफ लिमिटेड (DLF Share Price)

निफ्टी नेक्स्ट 50 के गेनर्स में टॉप पर डीएलएफ लिमिटेड का शेयर दिखाई दिया। यह शेयर 2 बजकर 27 मिनट पर 4.42 फीसदी या 28 रुपये की बढ़त के साथ 662 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.58 फीसदी, 1 महीने में 15.10 फीसदी और 1 साल में -20.21 फीसदी रिटर्न दिया है।

लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers Share Price)

लोढ़ा डेवलपर्स का शेयर दोपहर 2 बजकर 33 मिनट पर 3.65 फीसदी या 40.65 रुपये की बढ़त के साथ 1155.75 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 14.90 फीसदी, 1 महीने में 30.21 फीसदी और 1 साल में -16.83 फीसदी रिटर्न दिया है।

टाटा कैपिटल (Tata Capital Share Price)

टाटा कैपिटल का शेयर 2 बजकर 37 मिनट पर 2.92 फीसदी या 10.10 रुपये की बढ़त के साथ 356.35 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 0.15 फीसदी, 1 महीने में 10.53 फीसदी और इस साल अब तक 4.82 फीसदी रिटर्न दिया है।

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC Asset Management Company Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 41 मिनट पर 2.55 फीसदी या 67.90 रुपये की बढ़त के साथ 2727.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -1.17 फीसदी, 1 महीने में 8.95 फीसदी और एक साल में 6.10 फीसदी रिटर्न दिया है।

केनरा बैंक (Canara Bank Share Price)

केनरा बैंक का शेयर दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर 2.96 फीसदी या 3.59 रुपये की बढ़त के साथ 124.74 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -1.56 फीसदी, 1 महीने में -9.34 फीसदी और 1 साल में 9.39 फीसदी रिटर्न दिया है।

National Standard Share Price में आज भी लगा 10% का लोअर सर्किट, Sterlite Tech में भी आई गिरावट

ये भी पढ़ें
Nifty Small Cap Share Price Fall

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 03:11 pm

Published on:

09 Jul 2026 03:10 pm

Hindi News / Business / DLF Share Price: टाटा कैपिटल, केनरा बैंक और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में देखी जा रही अच्छी तेजी, जानिए 1 महीने में कितना दिया रिटर्न

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

TCS Share Price और Tata Steel का स्टॉक दोनों गिरावट के साथ हुए बंद, नतीजों पर है बाजार की नजर

TCS Q1 Business Update News
कारोबार

Nissan Tekton: निसान की नई SUV टेकटॉन से उठ गया पर्दा, जानिए कीमत-माइलेज और पावरफुल फीचर्स

Nissan Tekton
कारोबार

EPFO के 3.4 करोड़ों सदस्यों के लिए राहत, 15 जुलाई तक खातों में पहुंचेगा ब्याज, ऐसे चेक करें अपना PF बैलेंस

EPFO
कारोबार

National Standard Share Price में आज भी लगा 10% का लोअर सर्किट, Sterlite Tech में भी आई गिरावट

Nifty Small Cap Share Price Fall
कारोबार

Kalyan Jewellers Share Price: पहली तिमाही में मजबूत रेवेन्यू से 17% उछला कल्याण ज्वैलर्स का शेयर, 5 महीने के हाई पर पहुंचा

Kalyan Jewellers Share
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.