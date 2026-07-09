DLF Share Price: टाटा कैपिटल, केनरा बैंक और लोढ़ा डेवलपर्स के शेयरों में देखी जा रही अच्छी तेजी, जानिए 1 महीने में कितना दिया रिटर्न

Tata Capital Share Price Rise: भारतीय बाजार में आज गुरुवार को अच्छी तेजी देखी जा रही है। दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.70 फीसदी या 576 अंक की बढ़त के साथ 77,046 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.68 फीसदी या 163 अंक की बढ़त के साथ 24,045 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी नेक्स्ट 50 पैक के टॉप गेनर्स की बात करें, तो इसमें डीएलएफ लिमिटेड, लोढ़ा डेवलपर्स, टाटा कैपिटल, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और केनरा बैंक के शेयर शामिल दिखाई दिए।