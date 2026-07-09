TCS Share Price और Tata Steel का स्टॉक दोनों गिरावट के साथ हुए बंद, नतीजों पर है बाजार की नजर

Tata Steel Share Price: टाटा स्टील का शेयर गुरुवार के कारोबारी सत्र में बीएसई पर गिरावट के साथ बंद हुआ है। यह 0.16 फीसदी गिरावट के साथ 187.80 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले सुबह इस शेयर में 1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं, सेंसेंक्स 238 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। दरअसल, टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कच्चे स्टील का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 11 फीसदी बढ़ाया है। लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इस बीच आज निवेशकों की नजर टीसीएस के पहली तिमाही की नतीजों पर है, जिनसे आईटी सेक्टर की आगे की दिशा का संकेत मिल सकता है।