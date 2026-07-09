National Standard Share Price में आज भी लगा 10% का लोअर सर्किट, Sterlite Tech में भी आई गिरावट

National Standard के शेयर में लोअर सर्किल लगा है। (फोटो: AI)
Sterlite Technologies Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को कुछ स्मॉल और मिडकैप शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। एनएसई पर लिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और टेक सॉल्यूशंस के शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। इनमें से नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) के शेयर में आज भी 10 फीसदी की गिरावट के साथ लोअर सर्किट लग गया। इसके अलावा अन्य शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इन शेयरों का ताजा हाल।
आज 12 बजकर 28 मिनट पर नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) का शेयर 9.99 फीसदी या 62.40 रुपये की गिरावट के साथ 562.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 617.00 रुपये का उच्च स्तर और 562.30 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 624.70 रुपये पर बंद हुआ था।
आज 12 बजकर 15 मिनट पर रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज का शेयर 5.71 फीसदी या 11.59 रुपये की गिरावट के साथ 191.47 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 210.50 रुपये का उच्च स्तर और 183.32 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 203.06 रुपये पर बंद हुआ था।
आज 12 बजकर 17 मिनट पर कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 5.00 फीसदी या 57.30 रुपये की गिरावट के साथ 1,088.85 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,146.15 रुपये का उच्च स्तर और 1,088.85 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 1,146.15 रुपये पर बंद हुआ था।
आज 12 बजकर 19 मिनट पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का शेयर 5.00 फीसदी या 26.40 रुपये की गिरावट के साथ 501.75 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 522.00 रुपये का उच्च स्तर और 501.75 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 528.15 रुपये पर बंद हुआ था।
आज 12 बजकर 21 मिनट पर टेक सॉल्यूशंस का शेयर 4.99 फीसदी या 1.24 रुपये की गिरावट के साथ 23.61 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 23.61 रुपये का उच्च स्तर और 23.61 रुपये का निचला स्तर छुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 24.85 रुपये पर बंद हुआ था।
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