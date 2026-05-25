ईरान को अमेरिका का बड़ा अल्टीमेटम: ‘बुरा समझौता कतई मंजूर नहीं!’

Marco Rubio: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ( Marco Rubio) ने सोमवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते तक पहुंचने के लिए गंभीरता से बातचीत चल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी जल्दबाजी में आकर कोई 'बुरा समझौता' नहीं करेंगे। यह बयान उन्होंने आगरा में ताजमहल के दीदार के लिए रवाना होने से ठीक पहले दिया। उन्होंने भी कहा है कि जब तक नई डील पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती, तब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी।