Bengal Politics: क्या TMC छोड़ने वाली हैं ममता बनर्जी की करीबी सांसद काकोली घोष, BJP में जाएंगी?

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। वरिष्ठ नेता और बारासात से सांसद काकोली घोष ने पार्टी के संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि घोष सांसदी से भी इस्तीफा दे सकती हैं और पार्टी भी छोड़ सकती हैं।