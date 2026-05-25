ईरान से फिर होगी जंग या बातचीत से सुलझेगा मामला? इजरायली सैन्य प्रमुख ने कहा- हम पूरी तरह तैयार

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु नहीं होने चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन रोअरिंग लॉयन और एपिक फ्यूरी जैसे अभियानों के दौरान अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने मिलकर ईरानी खतरे का सामना किया।

हालांकि, अमेरिकी मीडिया में यह बात भी सामने आई थी कि नेतन्याहू ईरान पर हमला करना चाहते हैं। जबकि, ट्रंप बातचीत से मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल तनाव भरा था। रिपोर्ट में कहा गया कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे।