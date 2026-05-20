‘अभिषेक बनर्जी से जुड़ी किसी संपत्ति से मेरा लेना-देना नहीं’, TMC सांसद सयानी घोष ने फेक न्यूज फैलाने वालों को दी चेतावनी

Abhishek Banerjee Property Row: तृणमूल कांग्रेस सांसद सयानी घोष ने बुधवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्हें कोलकाता की एक संपत्ति से जोड़ा जा रहा था। यह संपत्ति कथित तौर पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़ी बताई जा रही है। TMC सांसद ने इस दावों को फेक न्यूज करार दिया। साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।