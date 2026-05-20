केरलम में वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण में पूरा ‘वंदे मातरम’ गायन पर बवाल, वामदलों और भाजपा में टकराव

'वंदे मातरम' गायन पर वामदलों द्वारा सवाल उठाए जाने की भाजपा ने कड़ी निंदा की है। भाजपा ने वामदलों पर राष्ट्रगीत का 'अपमान' करने और जमात-ए-इस्लामी तथा एसडीपीआई जैसी 'वोट-बैंक वाली ताकतों' को खुश करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। केरल भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वामपंथी दल खुद को भारतीय परंपराओं से दूर कर रहे हैं। उन्होंने वामदलों के इस रुख को 'खतरनाक तुष्टीकरण की राजनीति' करार दिया। उन्होंने आगे कहा, 'CPM अब वंदे मातरम पर सवाल उठाकर जनता द्वारा पूरी तरह से नकारे जाने की अपनी बौखलाहट को छिपाने की कोशिश कर रही है।'